Политика фото Под Киевом у дома Левочкина произошли столкновения "Нацкорпуса" с полицией:

2018-05-10 20:00 526

Около дома произошли столкновения между полицией и активистами, на месте события были окровавленные люди.

В Киевской области, возле дома заместителя председателя Оппоблока Сергея Левочкина, который является совладельцем телеканала Интер, начались стычки представителей Нацкорпуса и полиции. Соответствующие фото опубликованы в группе Нацкорпуса в соцсети Facebook.

Активисты ходили по недостроенной части двора. Также участники пикета обрисовали здание граффити и наклеили на стены собственные постеры с надписью "Интер будет наш".

Как сообщает Страна, около дома произошли столкновения между полицией и активистами, при этом на месте события были окровавленные люди.

Правоохранители говорят, что первым бросать в них камни начали националисты. И потом уже полиция ответила дубинками. Активисты заявили, что полиция не хотела их подпускать к дому, из-за этого и началась потасовка.