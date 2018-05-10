Политика В СБУ допрашивают Петра Симоненко по делу о госизмене

2018-05-10 16:30 76

 

Лидера КПУ допрашивают в рамках дела о подготовке захвата власти и госизмене

В СБУ проходит допрос лидера запрещенной Коммунистической партии Украины Петра Симоненко. Об этом Как передает корреспонденту LIGA.net сообщила спикер СБУ Алена Гитлянская.

Лидера КПУ допрашивают в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) УК.

Допрос начался в 14:00.

8 мая СБУ провела обыски у руководителей Компартии, Обнаружены агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического режима, которые, по данным СБУ, планировалось распространить 9 мая с целью дестабилизации общественно-политической обстановки и провокации столкновений между активистами общественно-политических объединений. По данным СБУ, указанный план предполагалось реализовать по заказу кураторов из России.

В ходе обыска у Симоненко обнаружены агитматериалы антигосударственного характера и пистолет с патронами, сообщили в СБУ.

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