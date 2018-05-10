Политика Россия отказалась выполнять решение Гаагского суда по Крыму

2018-05-10 22:00 543

 

Россия не будет исполнять решение суда в Гааге по компенсациям украинским компаниям в аннексированном Крыму. Как известно, третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить компенсацию ряду украинских инвесторов за аннексию Крыма. Речь идет о сумме в 159 млн долларов.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва не считает себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге. "Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Россия не будет оспаривать решение Международного криминального суда в Гааге по фактам военного конфликта в Украине. Напомним, что Гаагский трибунал установил: на Донбассе украинским войскам противостоят вооруженные силы России. Об этом сказано в отчете прокурора МУС Фату Бенсуда, где указано, что войну на Донбассе можно рассматривать, как международный конфликт. Канцелярия прокурора также привела дополнительные сведения о существовании прямого военного конфликта между ВСУ и войсками РФ.

Кроме того, предложение России о новом, совместном расследовании отравления экс-разведчика Скрипаля и его дочери в Англии также было отклонено Международным комитетом по контролю за химическим оружием в Гааге.

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