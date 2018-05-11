Украина фото На Оболони 18-летний водитель за замечание избил полицейского битой

2018-05-11 12:46 372

В Киеве 18-летний водитель жестоко избил полицейского битой после того, как правоохранитель сделал ему замечание из-за нарушения правил дорожного движения.

По информации полиции, водитель Volkswagen создал аварийную ситуацию возле заправки на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе. Полицейский из полка особого назначения сделал нарушителю замечание.

В ответ злоумышленник догнал правоохранителя, который находился за рулем, и перекрыл ему движение. Когда полицейский вышел из автомобиля, водитель и двое его товарищей стали вести себя агрессивно. Водитель достал из салона автомобиля бейсбольную биту и ударил сотрудника полиции по голове.

В итоге 26-летнего правоохранителя госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

Нападавших быстро вычислили благодаря видеокамерам наблюдения. Их задержали на улице Вацлава Гавела в Соломенском районе.

Нападавшим оказался 18-летний киевлянин, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Он отказался объяснить свои действия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст.121 УК Украины). Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.