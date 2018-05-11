Политика фото В Эстонии стартовали учения частей быстрого реагирования ВМС НАТО Open Spirit

2018-05-11 11:12 540

Сегодня, 11 мая, в Эстонии стартовали масштабные учения военно-морских сил НАТО Open Spirit. 

Накануне в таллиннскую Минную гавань прибыла Первая постоянная противоминная группа НАТО, чтобы пополнить запасы на кораблях и подготовиться к маневрам.

Противоминная группа НАТО примет с 11 по 25 мая участие в проводимых ВМС Эстонии учениях, в которых примут участие около 800 военных моряков.

Морская операция пройдет в акватории, прилегающей к Таллину, островам Хийумаа, Сааремаа и Муху. Перед моряками поставлена задача обнаружения, картографирования и уничтожение взрывчатых устройств.

"Военно-морские силы Эстонии вносят вклад в деятельность противоминной группы уже более десяти лет, на этот раз во главе штаба части будет эстонский офицер," - сообщил командующий военно-морскими силами Эстонии капитан Юри Саска (Juri Saska).

В состав противоминной группы входят пять кораблей. Флагман группы - корабль поддержки Mercuur (Нидерланды). В группу входят также минные тральщики Otra (Норвегия), Urk (Нидерланды), Narcis (Бельгия) и Bad Bevensen (Германия).

Первая постоянная противоминная группа является одной из четырех аналогичных частей быстрого реагирования под командованием военно-морских сил НАТО. Они должны быть готовы быть направленными в различные места мира в течение пяти дней.

Еще по теме

фото Криштиану Роналду станет персонажем супергеройского мультфильма

2018-05-11 12:13 465

Маск показал, что плевать хотел на убытки - купил акции Tesla на 10 млн долларов

2018-05-11 10:11 686

Евросоюз настоятельно советует Трампу не разрывать ядерное соглашение с Ираном

2018-05-11 08:09 779

МВД Украины приказали срочно подготовить план освобождения оккупированного Донбасса

2018-05-10 21:00 1772

Еще новости в разделе "Политика"

Разведка США рассекретила шокирующие данные о работе фабрики троллей путина

2018-05-11 13:42 241

фото В Эстонии стартовали учения частей быстрого реагирования ВМС НАТО Open Spirit

2018-05-11 11:12 540

Трамп и Ким Чен Ын по своему усмотрению смогут продлить встречу в Синапуре

2018-05-11 09:10 1358

Евросоюз настоятельно советует Трампу не разрывать ядерное соглашение с Ираном

2018-05-11 08:09 779
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Разведка США рассекретила шокирующие данные о работе фабрики троллей путина 2018-05-11 13:42 241
фото В Эстонии стартовали учения частей быстрого реагирования ВМС НАТО Open Spirit 2018-05-11 11:12 540
Трамп и Ким Чен Ын по своему усмотрению смогут продлить встречу в Синапуре 2018-05-11 09:10 1358
Евросоюз настоятельно советует Трампу не разрывать ядерное соглашение с Ираном 2018-05-11 08:09 779

Лента

13:42 Разведка США рассекретила шокирующие данные о работе фабрики троллей путина
13:14 Огромные долги и выборы президента - ЕБРР назвал главные риски для экономики Украины
фото 12:46 На Оболони 18-летний водитель за замечание избил полицейского битой
фото 12:13 Криштиану Роналду станет персонажем супергеройского мультфильма
видео 11:45 Чем Melovin покорил европейскую аудиторию - полный текст песни, перевод, видео
фото 11:12 В Эстонии стартовали учения частей быстрого реагирования ВМС НАТО Open Spirit
КАРТА 10:44 Сегодня в Украине тепло и солнечно, к ночи похолодает до +7°C...+10°C
10:11 Маск показал, что плевать хотел на убытки - купил акции Tesla на 10 млн долларов
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:43 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:10 Трамп и Ким Чен Ын по своему усмотрению смогут продлить встречу в Синапуре