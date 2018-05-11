Политика Экс-глава Каталонии Пучдемон окончательно отказался вернуться в большую политику

2018-05-11 15:45 641

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон ясно дал понять, что возвращаться в Испанию и заниматься политикой больше не намерен. Он предложил вместо себя другую кандидатуру на пост главы регионального правительства.

Вместо этого беглый политик предложил на должность взять депутата Кима Тора. Каталонские законодатели должны выбрать лидера, чтобы сформировать правительство до 22 мая.

Напомним, с декабря 2017 года каталонский парламент уже четырежды не мог сформировать правительство. Пучдемон после скандального референдума бежал в Бельгию. Он был задержан в Германии, но вскоре отпущен под подписку о невыезде.

Все ранее выдвинутые кандидаты, включая Пучдемона, кандидатура которого не была поддержана в январе 2018 года, находятся либо в СИЗО, либо срочно сбежали из Испании.

Конституционный суд Испании по запросу испанского правительства постановил, что при утверждении главной правительства кандидат должен присутствовать на голосовании лично.