Детали В ФФУ рассказали, откуда берется сверхнаценка на покрытие футбольных полей, и пообещали паспортный контроль для фанатов

2018-05-11 14:10 662

Наценку на стоимость покрытия для футбольных полей чиновники назвали нормальной практикой.

В ФФУ рассказали, откуда берется наценка на покрытие футбольных полей. Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий назвал информацию о хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство и искусственное покрытие футбольных полей, «заказной информационной кампанией и дискредитацией коллектива федерации», а саму наценку объяснил «рыночной практикой» и будущим «вкладом в украинскую экономику».

Об этом рассказал чиновник на своей странице в социальной сети, ответив на обвинения в хищении бюджетных средств.

По словам Записоцкого, на строительство завода по производству искусственного покрытия были направлены деньги ФФУ, выделенные УЕФА по программе «Хет-Трик», направленной на развитие молодежного спорта в Украине. Как заявляет чиновник, в федерации сами имели право определять, куда потратить эти деньги, и проблемы здесь нет.

«По поводу того, что за эти деньги, а именно 10 миллионов евро, ФФУ мог построить более 300 футбольных полей и закупить для них более качественное немецкое покрытие, стоит отметить, что строительство завода создало сотни рабочих мест и в перспективе даст свой вклад в экономику Украины», — уверяет Записоцкий.

Чиновник также уверен, что увеличение стоимости покрытия при продаже на 50% является рыночной практикой, которая в будущем позволит сделать завод прибыльным.

В то же время часть заработанных денег уже сейчас планируется направить на улучшение инфраструктуры безопасности футбольных матчей и создание системы паспортного контроля.

«Создание систем паспортного контроля и видеонаблюдения в фан-секциях нуждается в больших затратах, и ФФУ готова взять их на себя», — заверил футбольный чиновник.

Источник

 

Еще по теме

Morris Group Leaks: дочь сотрудницы ФФУ опубликовала переписку сотрудников о хищении бюджетных средств в особо крупных размерах

2018-05-09 18:18 1735

Почему в Украине за год резко выросло число легальных миллионеров

2018-05-08 11:42 1685

Порошенко заявил, что не любит деньги

2018-05-06 10:30 3900

Самый богатый человек планеты не знает, куда тратить деньги

2018-05-03 17:30 2535

Еще новости в разделе "Детали"

фото 18 мая в Национальной оперетте - «Бал в Савойе» Пала Абрахама

2018-05-11 16:25 466

В ФФУ рассказали, откуда берется сверхнаценка на покрытие футбольных полей, и пообещали паспортный контроль для фанатов

2018-05-11 14:10 662

фото Под Киевом у дома экс-главы АП произошли столкновения "Нацкорпуса" с полицией:

2018-05-10 20:00 2013

"Так побежали за 4G, что 3G потеряли где-то по пути". Гройсман инициировал проверки мобильным операторам

2018-05-10 18:30 2063
Все статьи раздела "Детали"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

фото 18 мая в Национальной оперетте - «Бал в Савойе» Пала Абрахама 2018-05-11 16:25 466
В ФФУ рассказали, откуда берется сверхнаценка на покрытие футбольных полей, и пообещали паспортный контроль для фанатов 2018-05-11 14:10 662
фото Под Киевом у дома экс-главы АП произошли столкновения "Нацкорпуса" с полицией: 2018-05-10 20:00 2013
"Так побежали за 4G, что 3G потеряли где-то по пути". Гройсман инициировал проверки мобильным операторам 2018-05-10 18:30 2063

Лента

19:32 В Гарвардской медшколе разработали диету, которая избавит от болезней и лишнего веса
18:29 В вагонах и тамбурах украинских поездов установят камеры видеонаблюдения
17:31 Вечный полузащитник каталонцев Андрес Иньеста покинул Барселону за $90 млн
фото 16:27 Лидер Metallica Джеймс Хэтфилд сыграет полицейского в ленте о серийном убийце
фото 16:25 18 мая в Национальной оперетте - «Бал в Савойе» Пала Абрахама
фото 16:01 В Украине отчеканили серебряную монету с золотой женщиной и картошкой
15:45 Экс-глава Каталонии Пучдемон окончательно отказался вернуться в большую политику
15:16 Из-за санкций США любимый олигарх Путина потерял все самолеты бизнес-класса
14:43 Полиция и военные зачистили все места в Солсбери, где бывал Скрипаль
14:15 Андрей Шевченко вернул в сборную таранных форвардов Ярмоленко и Селезнева