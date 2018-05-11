Детали В ФФУ рассказали, откуда берется сверхнаценка на покрытие футбольных полей, и пообещали паспортный контроль для фанатов

2018-05-11 14:10 662

Наценку на стоимость покрытия для футбольных полей чиновники назвали нормальной практикой.

В ФФУ рассказали, откуда берется наценка на покрытие футбольных полей. Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий назвал информацию о хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство и искусственное покрытие футбольных полей, «заказной информационной кампанией и дискредитацией коллектива федерации», а саму наценку объяснил «рыночной практикой» и будущим «вкладом в украинскую экономику».

Об этом рассказал чиновник на своей странице в социальной сети, ответив на обвинения в хищении бюджетных средств.

По словам Записоцкого, на строительство завода по производству искусственного покрытия были направлены деньги ФФУ, выделенные УЕФА по программе «Хет-Трик», направленной на развитие молодежного спорта в Украине. Как заявляет чиновник, в федерации сами имели право определять, куда потратить эти деньги, и проблемы здесь нет.

«По поводу того, что за эти деньги, а именно 10 миллионов евро, ФФУ мог построить более 300 футбольных полей и закупить для них более качественное немецкое покрытие, стоит отметить, что строительство завода создало сотни рабочих мест и в перспективе даст свой вклад в экономику Украины», — уверяет Записоцкий.

Чиновник также уверен, что увеличение стоимости покрытия при продаже на 50% является рыночной практикой, которая в будущем позволит сделать завод прибыльным.

В то же время часть заработанных денег уже сейчас планируется направить на улучшение инфраструктуры безопасности футбольных матчей и создание системы паспортного контроля.

«Создание систем паспортного контроля и видеонаблюдения в фан-секциях нуждается в больших затратах, и ФФУ готова взять их на себя», — заверил футбольный чиновник.

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