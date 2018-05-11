Детали фото 18 мая в Национальной оперетте - «Бал в Савойе» Пала Абрахама

2018-05-11 16:25 466

Очутиться в плену собственного обмана, покоряя знаменитую певицу - что может быть более глупым для модного журналиста Аристида Стенвуда?! Ведь он – мастер лжи! Вот только с красавицей Мадлен Тибо вся его ловкость куда-то исчезает. А может это любовь? Бешеный каскад забавных приключений, мнимых измен и счастливых примирений ...

«Бал в Савойе» – одна из самых танцевальных оперетт, где одновременно царят вальс, танго, фокстрот, румба и главное – степ. Для яркого и зрелищного оформления сцены, а также для того, чтобы степ был хорошо слышен зрителям в зале, театр заказал специальное покрытие из небьющегося цветного стекла со светодиодами, один квадратный метр которого может выдержать на себе одновременно 10 и более танцоров. А для фантастического дефиле костюмов на балу создана уникальная коллекция костюмов «Знаки зодиака».

Спектакль неоднократно становился призером многих всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей.

По мнению журналистов, «Бал в Савойе» – это великолепный, полный юмора и страстей спектакль для молодежи: «Оперетта чрезвычайно интересная, стильная, яркая, музыкальная, танцевальная и вокальная. Сидишь, смотришь, и чувствуешь себя не в Киеве, а на каком-то из бродвейских мюзиклов».

Когда: 18 мая, пятница. Начало в 19:00

Где: Национальная оперетта (г.Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро "Олимпийская")

Стоимость билетов: 25-220 грн

Билеты можно заказать по тел.: (044) 289-53-31, (050) 719-73-90, (063) 674-43-34; купить в кассе театра или на сайте.

 

… подготовлено по материалам пресс-центра КНАТО.

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Детали

фото 18 мая в Национальной оперетте - «Бал в Савойе» Пала Абрахама 2018-05-11 16:25 466
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