Украина Melovin заявил, что привезет Евровидение в Одессу

2018-05-12 12:30 401

 

Конкурсант от Украины Melovin на "Евровидении-2018" рассказал, что намерен взять первенство в Лиссабоне, чтобы привезти конкурс в Украину себе на родину в Одессу. Об этом певец заявил в комментарии ТСН.

Он также добавил, что рад выступать первым в финале конкурса.

"Я очень хочу сделать все так, чтобы была возможность вновь провести "Евровидение" в Украине. Как получится, посмотрим. Для меня "Евровидение" – новый этап в жизни. Я не хочу, чтобы он заканчивался как-то не очень хорошо для меня. Все равно хочется какого-то праздника, победы. И вообще, хочется чтобы в следующем году "Евровидение" было в моем родном городе Одессе", - признался наш представитель.

"Наоборот. Я был очень рад, потому что я вытащил именно первую часть, я надеялся что будет первый номер. Мне его поставили. Мы очень хотели открывать и закрывать. Получилось, что в первой части мы закрывали, а теперь мы открываем. Это конкурс, для конкурса очень хорошо выступать первым и последним. Середина – это очень сложная миссия для артиста. Первая тоже, но мне это нравится", - прокомментировал исполнитель.

Melovin также рассказал, что ему очень помогает поддержка родителей. Также певец поделился, что когда он прошел в финал, в его честь в Харькове запустили салют. А вот как отреагировали в родном городе артиста в Одессе – он не знает.

"Самый главный настрой – это когда понимаешь, что это прямой эфир. Потому что репетиции есть репетиции, я их очень не люблю. Они для меня такие, без эмоций, эту эмоцию надо выдавливать. А мне такое не нравится, мне нравится когда есть прямая эмоция, посыл от людей, находящихся в зале. Я понимаю, что финал будет намного горячее. Мне кажется, все у нас получится", - сказал певец.

Напомним, что финал "Евровидения-2018" состоится в субботу, 12 мая. В нем примут участие представители 26 стран. "Страна" будет вести текстовую онлайн-трансляцию песенного соревнования.

Мы также писали, что выступление Melovin на Евровидении в Португалии вышло в лидеры на YouTube.

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