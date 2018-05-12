Мир Американские истребители перехватили российские Ту-95 возле Аляски

2018-05-12 14:00 379

 

По словам представителя командования воздушно-космической обороны Северной Америки Скотта Миллера, российские Ту-95 вошли в 320-километровую зону ответственности американских ПВО над Беринговым морем.

 Истребители военно-воздушных сил США F-22 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 у западного побережья Аляски, сообщает 11 мая The Washington Free Beacon.

Как заявил представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Скотт Миллер, два истребителя перехватили российские самолеты в зоне идентификации системы противовоздушной обороны США возле западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов, утром 11 мая.

По его словам, Ту-95 вошли в 320-километровую зону ответственности NORAD над Беринговым морем, после чего американские самолеты следили за ними, пока российские бомбардировщики не покинули опознавательную зону ПВО.

Миллер также уточнил, что российские самолеты не пересекали воздушных границ США и Канады.

В министерстве обороны России сообщили, что стратегические бомбардировщики Ту-95 МС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 провели полеты над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей 11 мая.

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