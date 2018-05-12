Политика МИД Украины: в Черном море могли задержать украинских рыбаков

2018-05-12 11:30 386

Украина проверяет информацию о возможном задержании российскими пограничниками двух рыбаков из Бердянска в Азовском море. Это уже не первый подобный случай за последнее время.

Об этом в комментарии УП сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич. По его словам, этим делом уже занимается консул.

"Консул проверяет информацию о задержании российскими пограничниками двух граждан Украины, которые вышли на катере в Азовское море и не вернулись и их возможное содержание в Краснодарском крае", - сообщил он.

Напомним, что в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства появилась некая оперативная группа, которая будет бороться с "украинским пиратством". Эта группа будет координировать сотрудничество Росрыболовства с пограничниками и выдавать данные о местонахождении судов. Уже выпущены рекомендации, связанные с промысловой деятельностью. По словам одного из руководителей ведомства, российские рыбаки теперь могут безбоязненно выходить в море. Их безопасность будут обеспечивать пограничные управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Крыму.

Ранее Госпогранслужба Украины задержала российский траулер "Норд" еще 25 марта. Судно транспортировали в Бердянск, запретив экипажу сходить на берег.