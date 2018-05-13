Мир Кто такая певица Нетта Барзилай, или Что известно о победителе Евровидения-2018 из Израиля

2018-05-13 12:00 1459

 

В песенном конкурсе Евровидение-2018 победила участница от Израиля Нетта Барзилай.

После голосования профессионального жюри израильская певица занимала в общем зачете место, но зрители отдали ей максимальное количество баллов, за счёт чего она и выиграла, опередив других участников, включая Австрию, лидировавшую после голосования жюри.

Нетта Барзилай родилась 22 января 1993 года в городе Ход-ха-Шарон. Пением Нетта начала заниматься еще в детстве, посещая музыкальную школу. В детстве же она уехала с родителями в Нигерию, но спустя какое-то время вернулась обратно в страну. 

Позже она поступила в престижное музыкальное училище "Римон", где на факультете электронных инструментов освоила новые техники и приемы в сфере музыки и вокала.

В 2012 году Нетта работала инструктором в лагере для молодых музыкантов. Позже она вошла в состав ансамбля военно-морского флота Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Свой первый Сервисный год провела в Нахале, который ранее был известен тем, что его солдаты соединяют боевую службу с крестьянским трудом. 

После демобилизации из армии она около трех лет проработала резидентом музыкального клуба Bar Giora, при этом руководила еженедельными блюзовыми вечерами.

В 2016 году она организовала свою первую группы "Эксперимент", с которой объездила всю страну.

Также Барзилай пела в театре "Бег на море", где исполняла главные партии. В 2017 году певица также являлась вокалисткой популярного в Израиле коллектива "Габбер-бэнд".

 

В 2017 года Барзилай пришла на на прослушивание 5-го сезона "Следующей звезды "Евровидения".

По итогу голосования ее выбрали представлять Израиль на Евровидении-2018. На конкурсе она исполнила песню под названием "Тоу" ("Игрушка"), которая и принесла ей победное первое место.

Победа Нетты на конкурсе Евровидения стала четвертой для Израиля, который ранее побеждал на песенном состязании в 1978, 1979 и 1998 годах.

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