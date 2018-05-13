Мир Нападение в Париже совершил 21-летний чеченец

2018-05-13 12:30 1168

При себе у нападавшего не было документов, но его личность была установлена с помощью отпечатков пальцев. Имя преступника не называется, но СМИ сообщают, что он родился в 1997 году.



Преступник, напавший с ножом на прохожих в центре Парижа, оказался выходцем из Чечни, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники в полиции.



При себе у нападавшего не было документов, но его личность была установлена с помощью отпечатков пальцев. Имя преступника не называется, но радиостанция сообщает, что он родился в 1997 году.



По данным Le Figaro, его родители задержаны полицией.



Напомним, что нападение было совершено вечером 12 мая в центре Парижа на улице Монсиньи.

В результате нападения погиб 29-летний мужчина. Еще четыре человека получили ранения. Сам преступник был застрелен полицейскими.



Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.