Политика Российские пограничники заявили, что задержали рыбаков без документов

2018-05-13 13:00 1228

В российской погранслужбе заявили, что оба моряка не имели при себе документов и занимались браконьерством на маломерном судне. Они были доставлены в порт Ейска.

Пограничники РФ задержали в Азовском море судно с двумя рыбаками без документов и доставили их в порт Ейска. Об этом в субботу, 12 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

"В четверг сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в акватории Азовского моря обнаружено маломерное судно, на борту которого находились два рыбака, осуществивших незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также добавил, что маломерное судно и подозреваемые в браконьерстве доставлены в порт Ейска.

"В связи с отсутствием у задержанных документов, удостоверяющих личность, а также дающих право на рыболовство, они вместе с судном доставлены в порт Ейска для установления личности и принятия процессуального решения", - сказал собеседник.

Ранее стало известно, что двое рыбаков из Бердянска, пропавших в Азовском море 10 мая, вероятно задержаны пограничниками Российской Федерации

Позже в МИД заявили, что выясняют обстоятельств задержания рыбаков.