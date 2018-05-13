Украина Интенсивные бои на Донбассе: ВСУ понесли потери

2018-05-13 10:59 1369

За прошедшие сутки, 12 мая, в результате интенсивных боевых действий на всей линии соприкосновения погиб один украинский военный, еще четверо были ранены.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС), боевики 73 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы.

"Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - подчеркнули в ООС.

"На Луганщине, в районах н.п. Крымское, Новозвановка, Троицкое противник пытался вытеснить наши подразделения с выгодных оборонительных позиций. На Донецком направлении интенсивные боевые действия продолжались в районах н.п. Зайцево, Верхнеторецкое, Каменка, Новгородское, на Авдеевский промзоне и в окрестностях Марьинки", - говорится в отчете.

Отмечается, что на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка и Широкино продолжались боевые действия с применением преимущественно стрелкового оружия.

По данным разведки, уничтожено двоих и ранено шестерых оккупантов.