Украина В Украину идут дожди, ветер и похолодание, — синоптик

2018-05-13 11:03 1630

 

Циклон уже закрутился и накрыл облаками с периодическими дождями восток Украины, понизив температуру воздуха. Завтра циклон завернется против часовой стрелки, и под дожди, ветер и похолодание попадет практически вся Украина.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, опубликовав спутниковые фото.

«Итак, завтра у нас – ветряные холодные дожди с дневной температурой воздуха + 10 + 17 градусов. На Западе будет теплее, до +20 градусов, и то не везде.
В Киеве – воскресенье с дождем, ветром, максимальная температура воздуха – курам на смех, после недавней жары только + 13 + 16 градусов», – сообщила синоптик, добавив, что следующая неделя будет теплее.

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