Украина Отравление детей в школах: СБУ допустила возможность диверсии

2018-05-13 14:00 1435

 

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак считает, что отравление детей в ряде школ Украины могло быть диверсией. Такое заявление он сделал в ходе визита в Черкассы.

"В рамках оперативных мероприятий мы не исключаем такую ​​версию умышленных действий неустановленных лиц, совершивших это преступление", - сказал он.

Грицак добавил, что Национальная полиция ведет следствие об отравлении детей в школах, в то время, как Служба безопасности Украины "принимает все меры, чтобы помочь расследованию".

Он указал, что случаи отравление детей могут быть не связаны.

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