Спорт "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины - решающим стало пенальти Марлоса

2018-05-14 08:11 371

Донецкий "Шахтер" минимально обыграл ровенский "Верес" в матче чемпионата Украины и досрочно оформил второй подряд чемпионский титул.

Чемпионский гол на счету Марлоса, который реализовал пенальти. Эта победа сделала "горняков" недосягаемыми для "Динамо", с которым им предстоит сыграть через неделю в Киеве.

После игры главный тренер "горняков" Паулу Фонсека отвечал на вопросы на пресс-конференции, однако в зал ворвались игроки донецкого клуба, которые с криками "Чемпионы-чемпионы" принялись обливать наставника шампанским.

Это уже 11 титул в истории "Шахтера". У киевлян на счету 15 побед в национальном чемпионате. У "Шахтера" перевес в Кубке Украины - 12 трофеев против 11 киевских.

СТАТИСТИКА МАТЧА

Шахтер – Верес 1:0

Гол: Марлос, 5 (с пенальти)

Шахтер: Пятов – Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Фред – Марлос (Нем, 88), Патрик (Коваленко, 63), Тайсон – Феррейра (Кайоде, 78).

Верес: Бандура — Адамюк, Приймак, Симинин, Лукьянчук — Карасюк, Каленчук, Степанюк, Мягков (Морозенко, 78), Кожанов (Волошинович, 73) – Кулиш (Жулио Сезар, 89).

Предупреждения: Кривцов, Фред

 

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