Курьезы фото На аукционе Нью-Йорка порвали полотно Пикассо за 70 миллионов долларов

2018-05-14 14:45 614

В Нью-Йорке с аукциона сняли уникальный автопортрет Пабло Пикассо Моряк для реставрации полотна.

Как сообщает Bloomberg, картина была повреждена еще в минувшую пятницу, 11 мая, однако подтвердили факт ЧП только сейчас. Обстоятельства случившегося не раскрываются.

До инцидента, она была выставлена на аукцион дома Christie's за 70 миллионов долларов.

Отмечается, автопортрет Пикассо с аукциона снял нынешний владелец полотна американский миллиардер Стив Уинн. По его словам, картина будет отправлена на реставрацию.