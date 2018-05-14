В Нью-Йорке с аукциона сняли уникальный автопортрет Пабло Пикассо Моряк для реставрации полотна.
Как сообщает Bloomberg, картина была повреждена еще в минувшую пятницу, 11 мая, однако подтвердили факт ЧП только сейчас. Обстоятельства случившегося не раскрываются.
До инцидента, она была выставлена на аукцион дома Christie's за 70 миллионов долларов.
Отмечается, автопортрет Пикассо с аукциона снял нынешний владелец полотна американский миллиардер Стив Уинн. По его словам, картина будет отправлена на реставрацию.