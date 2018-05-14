фото-видео видео Активистка Femen снова оголила грудь в Ватикане на площади Святого Петра

2018-05-14 15:13 569

В честь Международного дня матери активистка движения Femen устроила акт публичного кормления ребенка грудью на площади Сан Пьетро в Ватикане. На теле активистка сделала надпись: Alma Mater (мать кормящая).

Она призвала папу римского признать право матерей мира кормить ребенка грудью в любом месте и в любое время, издав соответствующую буллу.

 Как заявили в Femen, во время акции полиция задержала журналистов, снимающих протест, и "незаконно изъяла отснятые фото и видеоматериалы" у большинства из них.

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