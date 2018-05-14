Политика Саакашвили поставил крест на карьере украинского политика - вернется в Грузию

2018-05-15 13:14 625

Бывший губернатор Одесской области и Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заявил, что протесты молодежи в Тбилиси, выступающей за либерализацию наркополитики, вызваны разрушительными процессами правлениямиллиардера Бидзины Иванишвили.

"Сегодня в Грузии катастрофическая безработица, особенно среди молодежи, масса других социальных проблем, которые не решаются в условиях неформального правления олигарха Иванишвили", − заявил при включении из Голландии в эфире Рустави 2.

Также он признал, что смена власти в стране, которая способствовала приходу к власти миллиардера Иванишвили и его команды, произошла в том числе и по причине его личных ошибок.

"Скажу больше, именно из-за этих моих ошибок я намерен вернуться в Грузию и исправить их. В течение моего правления Грузия развивалась и большинство государственных постов занимали молодые, но, конечно, были и перекосы", − отметил Саакашвили.

Напомним, в отношении Саакашвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел. Страна неоднократно обращалась к официальному Киеву с просьбой выдать его. Однако, в итоге Саакашвили был не экстрадирован в Грузию, а выдворен в Польшу, откуда перед тем силой прорвался в Украину.