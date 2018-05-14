Украина Киев быстро закачивает в подземные хранилища газ, купленный в странах Евросоюза

2018-05-15 15:16 422

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 12 мая увеличился до 8,541 млрд куб. м. Соответствующие данные публикует ПАО Укртрансгаз.

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 54,44 млн куб. м газа.

В течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался. В Украину за 12 мая поступило из Словакии 30,96 млн куб. м, из Венгрии - 2,86 млн куб. м, из Польши - 2,34 млн куб. м газа.

УКРАИНСКИЕ ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ГАЗА СЕЙЧАС ЗАПОЛНЕНЫ НА ТРЕТЬ

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 27%.

Напомним, по состоянию на 5 мая объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 8,206 млрд куб. м.

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