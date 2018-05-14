Мир У актера Бриса Клюева из сериала "Воронины" диагностировали рак легких

2018-05-14 15:46 557

Актер театра и кино Борис Клюев, известный широкой общественности по роли в сериале Воронины, борется с раком легких, который ему недавно диагностировали врачи.

По словам Владимира Бейлиса, режиссера Малого театра где работает Клюев, артист в настоящее время проходит лечение.

"Кто знает это сейчас? Делаются процедуры, все делается для того, чтобы это было исправлено", - отметил он.

Режиссер также сообщил, что Клюев, несмотря на болезнь, продолжает выходить на сцену.

"Конечно, он играет. Я с ним говорил, он сказал, что было трудновато, но сейчас уже лучше",- добавил он.

О серьезном недуге 73-летнего актера стало известно в апреле этого года. Однако точный диагноз озвучили только сейчас.