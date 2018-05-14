Политика фото "Пока не проголосуют - никто не выйдет" - Участники АТО заблокировали горсовет Луцка

2018-05-14 13:16 767

В Луцке в понедельник, 14 мая, участники АТО заблокировали сессионный зал после объявления о перерыве в заседании на котором рассмотреивался вопрос финансирования Центра реабилитации для бойцов

Как сообщает ВолиньРost, в зале более часа обсуждали возможность перенаправления пяти миллионов гривен из средств, предусмотренных на ремонт дорог, работы по реконструкции части помещения КЗ Луцкий центр первичной медико-санитарной помощи, где планируется обустроить Центр реабилитации участников АТО.

После ряда выступлений перед голосованием секретарь совета Григорий Пустовит сказал, что объявляет в заседании перерыв на 20 минут. В то же время участники АТО заявили, что не выпустят никого из зала. Они заблокировали выходы.

"Пока не проголосуют за это решение, никто никуда не выйдет", - заявили участники АТО.

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