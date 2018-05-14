Политика Евросоюз расширил санкции против российских чиновников - блокированы счета, отменены визы

2018-05-14 14:12 639

Сегодня, 14 мая, Евросоюз расширил персональные санкции против российских чиновников, а также коллаборационистов, причастных к проведению противоправных выборов на территории аннексированного Крыма.

В санкционный список должны дополнительно включить пять человек. В отношении них будут применены визовый запрет и блокирование активов.

Планируется, что текст юридического решения будет опубликован в ближайшие несколько дней.

ПрезидентПетр Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, что Совет ЕС уже принял официальное решение.

Порошенко уверен, что наказание за любые незаконные действия против суверенитета и территориальной целостности Украины неизбежно.

"Мои встречи в Ахене с лидерами ЕС, Франции, Германии четко подтвердили, что тема деоккупации и восстановления суверенитета Украины над Крымом является одним из насущных приоритетов европейской повестки дня", - отметил глава государства.

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