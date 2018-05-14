Украина Банкиры уверены, что в 2018-м в Украине станет намного больше миллионеров

2018-05-15 14:15 473

Украинские аналитики уверены, что в Украине в этом году станет больше миллионеров. Ими станут бизнесмены, вышедшие из «IT-инкубаторов» и ожидающие инновационных решений и максимальной диджитализации.

«Их приоритеты — получение качественного обслуживания из любой точки мира. Банки, работающие в сегменте private banking, в 2018-м столкнутся с новыми вызовами — это расширение инвестиционного продуктового ряда, упрощение процессов, высокая экспертиза и возможность работы вне периметра банка через дистанционные каналы», — прогнозирует начальник департамента персональных банковских услуг УкрСиббанка Игорь Левченко.

Как сообщает «Финансовый клуб» в исследовании «50 ведущих банков Украины – 2018», в украинских банках обслуживаются чуть менее 300 тысяч состоятельных украинцев.

В среднем индивидуальное обслуживание в украинских банках распространяется на клиентов, разместивших на депозите $40–80 тысяч.

По материалам: Финансовый клуб