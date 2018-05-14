Политика Аваков заподозрил беглого Онищенко в атаке на Тимошенко и возбудил неожиданное дело

2018-05-14 15:20 759

Беглый нардеп Александр Онищенко на своей странице в Facebook начал активно опровергать озвученные в "Слидство.инфо" Дмитрия Гнапа данные о том, якобы он был своеобразным посредником в тайных переговорах представителей парламентского большинства с Юлией Тимошенко.

Напомним, ранее Гнап обнародовал скриншоты, якобы переснятые с мобильного телефона Онищенко. Как следует из текста переписки политиков, они пытаются договориться о результатах голосования в зале Верховной Рады.

Также на фото с телефона Онищенко видно, как с ним якобы прямым текстом договариваличсь по покупке голосов для различных законопроектов и просили, чтобы он договорился об этом с Тимошенко.

Разумеется, распространенные скриншоты стали холодным душем для украинского политикума и для самого Онищенко. Вероятно, осознание того, что он как бы невзначай нажил себе в Украине серьезного и злопамятного врага в лице Юлии Владимировны, подтолкнуло его срочно уходить в полный отказ.

"Интересно все повернулось. Да, Гнап был у меня полтора года назад. Брал интервью. Но телефона моего в руках не держал, - утверждает Онищенко, - Никто не давал ему мой телефон. Видно, человек долго жил без славы, учитывая, что его оставили спонсоры. Теперь нашел других. Вот и выпускает такие: дешевые, заказные сюжеты…»

В свою очередь журналист Дмитрий Гнап Гнап уверяет, что нардеп все же показывал ему телефон с перепиской, а теперь просто опустился до вранья.

"Тогда, в декабре 2016-го в Куршевеле, когда мы с ним встретились, он был зол на Тимошенко за то, что она лично и часть ее фракции поддержали снятие с него депутатской неприкосновенности. Поэтому он особо не возражал против передачи нам "маленьких тайн", - пишет журналист в Facebook.

Стоит ли говорить, что опровержение со стороны опального Онищенко, который скрывается за границей, всего озвученного Гнапом, не особо улучшит его политическую карму. Без крепкого плеча влиятельных союзников в украинской политике, его возвращение не только в Верховную Раду, но и в страну просто невозможно. Вероятно, таким союзником или, если хотите, покровителем, он видит Тимошенко. Потому собственно и будет усердно «штамповать» разного рода компромат на Порошенко, стараясь не словом, а быстрым делом доказать свою лояльность ЮВТ.

Еще одним достаточно неожиданным для многих последствием политического скандала с обнародованием смс-переписки Онищенко стало возбуждение уголовного дела ведомствам давнего близкого друга Тимошенко - Арсена Авакова по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка с целью его отставки с поста премьер-министра Украины. По данным беглого Онищенко, в течение 2015- 2016 годов на подобные акции было потрачено более 30 миллионов американских денег. Ему якобы поставили четкую задачу «топить» самого экономного из всех премьеров.

Очевидно, Аваков и сам имеет договоренности с Тимошенко. Как минимум, такой себе пакт о ненападении. Хотя, история его отношений с ЮВТ и нынешние действия косвенно подтверждают, что фактически он «играет» в ее команде. Напомним, Аваков в 2010-2012 годах возглавлял областную организацию «Батькивщины» в Харькове, считался влиятельным членом политсовета партии. В 2012 году Авакова даже избрали в Верховную Раду от «Батькивщины».

В этой связи становится понятным уголовное производство по статье вмешательство в деятельность государственного деятеля. Кстати, последний также в свое построил неплохую политическую карьеру в «Батькивщине» и на выборы 2012 года объединял с партией Тимошенко свой «Фронт змин».

Не исключено, что сейчас бывшие однопартийцы снова идет на сближение, чтобы вместе дружить против одного конкретного политического оппонента. Впрочем, они также понимают, что совокупные шансы удержаться на шатком борту большой политики у них побольше, чем по отдельности.