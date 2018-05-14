Мир Протесты из-за открытия посольства США в Иерусалиме: погибли уже 37 палестинцев

2018-05-14 17:30 325

Во время акций протеста против открытия посольства США в Иерусалиме на административной границе Сектора Газа погибли уже 37 палестинцев.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные палестинского правительства.

"Количество палестинцев, погибших в столкновениях на границе Газы, возросло до 37", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотни людей получили ранения.

Как сообщалось, тысячи людей собрались у границы в знак протеста. Несколько сотен из них подошли к забору, бросали камни и пытались прорваться, а израильские военные открывали огонь с другой стороны.

Израильские военные заявили, что "примерно 10 тысяч мятежников в настоящее время собираются вдоль границы Газы, и еще тысячи – в палатках примерно в полукилометре от ограждения".

По их словам, "солдаты реагируют средствами для разгона толпы и огнем и работают в соответствии со стандартными рабочих процедур".

Напомним, Соединенные Штаты 14 мая откроют посольство в Иерусалиме согласно решению Дональда Трампа признать город столицей Израиля.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.