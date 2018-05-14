Украина Стало известно, как будут оформлять субсидию по-новому

2018-05-14 18:30 1085

Министерство социальной политики обнародовало новые формы заявления и декларации о доходах для получения субсидии.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«С 1 мая 2018 года начали действовать новые формы заявления и декларации о доходах в соответствии с новыми правилами назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для ознакомления публикуем образцы заполнение указанных документов с инструкцией для удобства заполнения, а также сами формы заявления и декларации», — говорится в сообщении.

На сайте размещены образцы заявления и декларации, которые можно посмотреть по ссылкам (1 и 2).

Как сообщал Укринформ, с 1 мая 2018 года начала действовать новая программа жилищных субсидий.

Так, со следующего отопительного сезона на субсидию не смогут рассчитывать владельцы квартир более 120 кв.м, домов площадью более 200 кв.м и новых автомобилей в возрасте до 5 лет.

В случае безработных субсидия будет предоставляться тем, кто официально зарегистрирован в службе занятости. Тем, кто работает без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты будут автоматом считать доход три прожиточных минимума — 5286 гривень.

Кроме того, отныне получатели субсидий должны декларировать доходы всех членов семьи, даже тех, которые зарегистрированы по другим адресам.