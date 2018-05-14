Политика Рада может запретить трансляцию массовых мероприятий из России

2018-05-14 18:00 992

Депутаты Радикальной партии и "Самопомощи" предложили запретить трансляцию по украинскому ТВ всех мероприятий, которые могут проходить на территории Российской Федерации. Такой законопроект уже внесен в парламент.

Среди прочего, речь идет и о трансляции Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, сообщает сайт Верховной Рады. По мнению авторов, запрет на трансляцию матчей станет эффективным инструментом запрета популяризации государства-агрессора в Украине.

Некоторое время назад Национальная общественная телерадиокомпания Украины объявила, что не будет вести трансляцию чемпионата. Вслед за этим Госпогранслужба призвала украинцев не ездить на матчи в Россию по соображениям безопасности.

Кроме того, Федерация футбола Украины отказалась приобретать билеты на матчи Чемпионата мира. Там заявили, что не будут проводить аккредитации журналистов для освещения финальной части чемпионата. Об этом ФФУ специально сообщила в ФИФА.

Позже глава НОТУ Зураб Аласания отметил, что телеканал ведет переговоры о возможности переуступить кому-нибудь из частных компаний права на трансляцию чемпионата. Эти права в свое время были куплены у ФИФА за счет госбюджета.

Вместе с тем, Аласания не смог раскрыть ни суммы сделки, ни потенциального покупателя. Он сослался на то, что это коммерческая информация и не исключил, что ФИФА может оштрафовать его телекомпанию за отказ от трансляции.

Ранее Аласания говорил, что задача НОТУ – вернуть потраченные на права средства. По данным СМИ, за право трансляции матчей чемпионата мира 2018 года из бюджета Украины в 2013 году был выделено 200 млн гривен ($7,6 млн).

Напомним, ФИФА открыла дело против Российского футбольного союза из-за расизма болельщиков. Это не первый случай: ранее РФС уже штрафовали за подобное.

Кроме того, у ФИФА есть вопросы как минимум к одному стадиону, который должен принимать матчи чемпионата мира-2018, однако далек от сдачи в эксплуатацию. В частности, возникли претензии к качеству полей на некоторых аренах.