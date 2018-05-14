Мир Каталония получила нового главу правительства региона

2018-05-14 19:30 765

 

В Каталонии парламент с минимальным преимуществом избрал Кима Торра новым главой Женералитата (правительства), сообщает El Pais.

По полученным данным, кандидатуру Торра поддержали 66 депутатов, 65 выступили против, еще четверо воздержались от голосования. Торра избрали во втором туре, где требовалось простое преобладание голосов "за" над голосами "против". Первый тур прошел в субботу, 12 мая, тогда политика также поддержали 66 депутатов, 65 выступили против.

Стоит отметить, что Торра впервые стал депутатом парламента Каталонии после досрочных выборов 21 декабря 2017 года. Формально он не является членом какой-либо партии, но, будучи близким другом экс-главы Женералитата Карлеса Пучдемона, шел на выборы по списку его движения "Вместе за Каталонию". Перед голосованием по своей кандидатуре 14 мая политик прямо назвал Пучдемона "легитимным главой" Женералитата и пообещал в случае утверждения президентом продолжить строительство независимой республики.

Торра - юрист по образованию и журналист по профессии. Он известен в Каталонии как общественный деятель, входит в руководство ряда сепаратистских ассоциаций в сфере культуры и политики. С 2011 по 2017 год он занимал различные посты, связанные с продвижением науки и культуры в мэрии Барселоны и правительстве Каталонии.

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