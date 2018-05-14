Политика Закончится все драматично: эксперт предрек катастрофу Керченскому мосту

2018-05-14 21:00 852

Мост, который оккупанты достроили в Крыму, разрушает экосистему и рыболовство в Азовском море

Такое заявление в эфире одного из украинских радио сделал Алексей Павленко, экс-министр сельского хозяйства.

Чиновник, апеллируя мнениями экологов, заявил, работа моста повлияет на течения, обмеление и загрязнение, а также на обмен экосистемами.

«Крымский мост строился уже дважды и последний раз снова разбирался из-за того, что под ним различные тектонические плиты. По моему прогнозу, закончится все очень драматично, хотя пока там в эйфории, и готовятся к запуску», — отметил Павленко.

Как сообщалось ранее, 15 мая российский президент Владимир Путин посетит Украину, он примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста. Интересно, что автомобильное движение легкового и общественного транспорта по мосту с обеих сторон будет запущено только на следующий день после визита Путина, 16 мая. А российский президент будет завтра смотреть, как колонна строительной техники проедет по автодороге.