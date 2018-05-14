Экономика Курс гривны готовится сильно удивить украинцев: озвучен важный прогноз

2018-05-14 21:30 819

 

Появились новые данные касательно прогноза курса доллара на ближайшую неделю

Как известно, на прошлой неделе гривна демонстрировала свое укрепление относительно доллара.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,31 грн до 26,20 грн, или на 0,4%. Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время снизился с 26,29 грн до 26,17 грн, или на 0,5%.

В настоящее время эксперты считают, что к концу этой недели курс доллара может опуститься до 26,0 грн/$.

«На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения курса доллара. Безналичный доллар может снизиться через неделю до 26 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 25,9/26,2 грн», — предполагают эксперты.

Доллар в Украине летом дешевеет по отношению к гривни из-за роста валютных выручок, в первую очередь аграриев. Также в летние месяцы не нужно так активно импортировать энергорсурсы.

Как сообщалось, по информации Национального банка Украины, в апреле 2018 года украинцы продали валюты больше, чем купили. Согласно данным НБУ, украинцы в прошлом месяце купили у банков валюту — 650,1 млн долларов в эквиваленте, а продали им на 884,8 млн долларов.

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