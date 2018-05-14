Стала известна причина отравления детей в польской школе

Причиной отравления детей в школе польского города Млава, которое произошло 11 мая, стал, вероятнее всего, тальк, которым посыпают воздушные шарики.
Об этом в комментарии Укринформу рассказала государственный районный санитарный инспектор Млавы Ева Штуба.
По ее словам, шарики предварительно посыпали тальком, чтобы избежать склеивания. В день отравления школьники надули около 200 таких шариков, и вредные вещества, скорее всего, попали в пищеварительную систему.
Инспектор добавила, что в тот день была высокая температура воздуха, а зал, где надували шарики, плохое проветривался.
Из 19 детей, обратившихся за помощью к врачам, 18 участвовали в надувании шариков, отметила Штуба.
Полиция открыла уголовное производство.
11 мая 11 учеников школы в польском городе Млава почувствовали себя плохо, после чего из учреждения была проведена эвакуация 135 человек. Дети жаловались на сильную тошноту. Петеро из них были госпитализированы.