Украина Стала известна причина отравления детей в польской школе

2018-05-14 22:00 636

 

Причиной отравления детей в школе польского города Млава, которое произошло 11 мая, стал, вероятнее всего, тальк, которым посыпают воздушные шарики.

Об этом в комментарии Укринформу рассказала государственный районный санитарный инспектор Млавы Ева Штуба.

По ее словам, шарики предварительно посыпали тальком, чтобы избежать склеивания. В день отравления школьники надули около 200 таких шариков, и вредные вещества, скорее всего, попали в пищеварительную систему.

Инспектор добавила, что в тот день была высокая температура воздуха, а зал, где надували шарики, плохое проветривался.

Из 19 детей, обратившихся за помощью к врачам, 18 участвовали в надувании шариков, отметила Штуба.

Полиция открыла уголовное производство.

11 мая 11 учеников школы в польском городе Млава почувствовали себя плохо, после чего из учреждения была проведена эвакуация 135 человек. Дети жаловались на сильную тошноту. Петеро из них были госпитализированы.

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