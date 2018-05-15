Политика Франция оперативно исправила ошибку в карте аннексированного Крыма

2018-05-15 14:43 455

Министерство культуры Франции срочно исправило карту на своем официальном сайте, на которой Севастополь был ошибочно отмечен как часть РФ.

Теперь в адресе указана Украина.

Напомним, ранее Минкульт Франции создал карту, на которой обозначил участников международной акции Ночь музеев-2018, с описанием музеев и их адресами.

Среди участников был указан Севастопольский художественный музей имени Крошицкого. Его адрес французы сначала указали следующим образом: "Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

Через некоторое время эту информацию исправили, указав на украинскую принадлежность города-героя.