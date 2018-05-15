Мир Эрдогана взбесил перенос посольства в Иерусалим - отозвал послов из США и Израиля

2018-05-15 12:13 700

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отзыве послов из США и Израиля для проведения консультаций.

Эрдоган отметил также, что 15 мая в Турции объявлен трехдневный национальный траур в связи со столкновениями между палестинцами и израильской армией.

"Мы отозвали наших послов из Вашингтона и Тель-Авива для консультаций. Мы созываем чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества. Мы также предлагаем созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Мы проведем переговоры со многими лидерами", - заявил Эрдоган.

ОТКРЫТИЕ ПОСОЛЬСТВА США В ИЕРУСАЛИМЕ: ПОГИБЛИ БОЛЕЕ ПОЛУСОТНИ ПАЛЕСТИНЦЕВ

Ранее Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством" на фоне столкновений между палестинцами и израильскими военными с десятками погибших.

Напомним, столкновения между палестинцами и израильтянами проходят на фоне переноса американского посольства в Иерусалим. В секторе Газа с марта проходят акции протеста палестинцев под названием Большой марш возвращения. Протестующие требуют права позволить им вернуться на территорию Израиля. Погибли уже более 50 человек, сотни получили ранения.