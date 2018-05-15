Украина "Провокации гарантированы", - Глава МИД Украины призвал к бойкоту ЧМ-2018 в России

2018-05-15 11:44 778

Глава укранской дипломатии Павел Климкин настоятельно призвал сограждан отказаться от поездки в РФ на матчи Чемпионата мира по футболу.

"Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", - заявил Климкин

Тем временем к бойкоту ЧМ-2018 уже призывают гуманитарные и правозащитные организации, работающие в Сирии.

Вопрос подняли в Великобритании после отравления Скрипаля в Солсбери - официальный Лондон уже заявил, что никто из высокопоставленных чиновников и членов королевской семьи не поедет на чемпионат, и призывает присоединиться к бойкоту своих союзников.

Федерация футбола Украины не будет проводить аккредитацию отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу. Также ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018.

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