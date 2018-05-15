Мир фото Tesla на автопилоте снова таранила грузовик пожарной службы США

2018-05-15 12:45 618

Элитный электромобиль Tesla двигаясь в режиме автопилота на большой скорости въехал в грузовик пожарной команды.

Как с ообщает Associated Press, на этот раз ЧП произошло в штате Юта. Однако, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, это уже не первый случай, когда пожарные США и сами водители страдали от беспилотных ато. Ранее в городе Калвер-Сити в Калифорнии Tesla на автопилоте также врезалась в автомобиль пожарных. 

В 2016 году во Флориде погиб 40-летний водитель, использующий полуавтономную систему автомобиля. Его Model S в режиме автопилота на полной скорости столкнулась с грузовиком.

Система автопилота Tesla использует радар, камеры с 360-градусной видимостью и датчиками для обнаружения близлежащих автомобилей и объектов. Система позволяет электромобилю автоматически менять полосу движения, парковаться и избегать столкновений.

Однако, представители компании неоднократно предупреждали владельцев электромобилей Tesla, что при использовании автопилота, они все равно должны быть внимательны и следить за дорогой.

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