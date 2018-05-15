Элитный электромобиль Tesla двигаясь в режиме автопилота на большой скорости въехал в грузовик пожарной команды.
Как с ообщает Associated Press, на этот раз ЧП произошло в штате Юта. Однако, в результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, это уже не первый случай, когда пожарные США и сами водители страдали от беспилотных ато. Ранее в городе Калвер-Сити в Калифорнии Tesla на автопилоте также врезалась в автомобиль пожарных.
В 2016 году во Флориде погиб 40-летний водитель, использующий полуавтономную систему автомобиля. Его Model S в режиме автопилота на полной скорости столкнулась с грузовиком.
Система автопилота Tesla использует радар, камеры с 360-градусной видимостью и датчиками для обнаружения близлежащих автомобилей и объектов. Система позволяет электромобилю автоматически менять полосу движения, парковаться и избегать столкновений.
Однако, представители компании неоднократно предупреждали владельцев электромобилей Tesla, что при использовании автопилота, они все равно должны быть внимательны и следить за дорогой.