Детали В Киеве 1-2 июня пройдет грандиозный конгресс Medical Aesthetic Synergy Congress

2018-05-15 15:14 284

Грандиозный по масштабам международный конгресс Medical Aesthetic Synergy Congress пройдет 1-2 июня в President Hotel, г.Киев

1-2 июня 2018 года в President Hotel, г.Киев состоится Medical Aesthetic Synergy Congress (MASC) – самый авторитетный и ожидаемый международный конгресс для профессионалов эстетической медицины, посвященный новейшим технологическим достижениям и прогрессивным методам в пластической хирургии, гинекологии, стоматологии и эстетической косметологии. Вот уже 9 лет конгресс собирает признанных экспертов и практиков, которые делятся своим опытом и наиболее актуальными темами.

Medical Aesthetic Synergy Congress это:

Лучшие международные и отечественные спикеры;

Научный подход и высочайший уровень практического контента;

Новые грани и протоколы в работе;

Видеопрезентации и мастер-классы по самым актуальным тематикам эстетической медицины;

Новые связи и знакомства.

Основные тематики MASC:

Регенеративные подходы в работе пластического хирурга;

Современная дерматология и эстетическая медицина – синергия в создании гармоничного образа пациента;

Интегрированная медицина. Инновационные технологии в косметологии

• Лазеры в регенерации тканей;

• Лазеры в регенерации тканей; Эстетическая гинекология;

Эстетическая стоматология;

Трихология. Классические и регенеративные технологии.

Организаторы:

Всеукраинская ассоциация пластических реконструктивных и эстетических хирургов – Президент Пинчук В.Д., д.мед.н., профессор кафедры комбустиологии и пластической хирургии НМАПО им. П.Л.Шупика;

Украинское общество эстетической медицины – Президент Цепколенко В.А., д.мед.н., профессор кафедры дерматовенерологии НМАПО им. П.Л.Шупика;

Украинская академия дерматовенерологии – Президент Литус А.И., д.мед.н., заведующий кафедры дерматовенерологии НМАПО им. П.Л.Шупика.

Мы собрали уникальных спикеров, которые готовят доклады только для этого конгресса. Ведущие практикующие зарубежные и отечественные пластические хирурги, врачи, специалисты по новейшим методикам и технологиям в эстетической медицине будут делиться своим опытом и знаниями.

На конгрессе выступят всемирно известные пластические и реконструктивные хирурги и специалисты по эстетической медицине:

Nazim Cerkes, Prof., M.D., PhD (Turkey);

Wolfgang Gubisch, Prof. Dr. med. Dr. h.c. (Deutschland);

Dr.Marcos Harel, M.D. (Israel);

Gino Rigotti, M.D., PhD (Italy);

Leonid Kogan, M.D. (Israel);

Constantin Stan, M.D., PhD (Romania);

Giovanni Botti, M.D., PhD (Italy);

Enoch Chambi Venero, профессор (USA);

Horia Siclovan (Romania);

Andrzej Ignaciuk, M.D., PHD, (Poland);

Gloriana Assalti, MD (Italy);

Bob Khanna Prof., M.D., PhD (United Kingdom);

Gloria Trocchi M.D. (Italy);

Fulvio Tomaselli, M.D. (Рим, Италия);

Jared Jagdeo M.D., M.S. (USA);

Florian Heydeker (Милан, Италия);

Evgueni Tchoumatchenko, M.D., PhD (France);

Олег Шептий, к.мед.наук (Россия);

Александр Мелерзанов, к.мед.наук (Россия);

Казбек Кудзаев (Северная Осетия).

Medical Aesthetic Synergy Congress – новый уровень знаний, который выведет специалистов эстетической медицины на новую ступень профессионального развития.

Конгресс внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций, проводимых в 2018 году Минздрава и АМН Украины». Участие в конгрессе дает право на получение баллов для прохождения предаттестационной комиссии при получение квалификационной категории.

Место проведения Medical Aesthetic Synergy Congress (MASC): President Hotel (г.Киев, ул. Госпитальная, 12).

Дата: 1-2 июня 2018 года.

Детальная программа и форма для регистрации: http://masc.com.ua/

DIAMOND партнер:

Valikhnovski Surgery Institute.

PLATINUM партнер:

Alma Lasers Ukraine.

GOLD партнеры:

Компании «Polytech Health Ukraine», «Дека Лазер УА», ORBI GROUP.

SILVER партнеры:

Компании Mentor, Allergan.

BRONZE партнеры:

Представительство «Альпен Фарма АГ», линия филлеров YVOIRE от компании Alfa Spa, Фотоника, NEAUVIA, МэдЭксим, Lascos, Pharmaceris, официальный дистрибьютор «ICOONE» в Украине компания Duso.

Официальный партнер: бренд французской косметики Sothys.