Политика Керченский мост понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым, — Порошенко

2018-05-15 17:30 1007

 

Петр Порошенко заявил, что несмотря на попытки России легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова, Украина и в дальнейшем будет последовательно защищать свои позиции в международных судебных инстанциях, включая ходатайство о противоправным возведением Керченского моста.

«Незаконное строительство Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Особенно циничным является тот факт, что его открытие происходит накануне очередной годовщины депортации крымскотатарского народа сталинским режимом», — написал во вторник днем президент Украины на своей странице в соцсети Facebook.

Вместе с тем, подчеркивает глава украинского государства, несмотря на тщетные попытки Москвы легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова, последовательные решения целого ряда международных судебных инстанций подтверждают – «бремя совершенного международного преступления для России будет только расти».

«Украина и в дальнейшем будет последовательно защищать свои позиции. Напомню, по моему поручению в Арбитражный Трибунал Конвенции ООН по морскому праву было подано ходатайство о защите суверенных интересов Украины, в частности, в связи с противоправным возведением Керченского моста», — добавил глава государства.

При этом президент Украины выразил сожаление в связи с тем, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры представителей европейского бизнеса, стремясь там же откупиться от международно-правовой ответственности.

«Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере. А мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым», — отметил он.

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