Украина Проезд в метро Киева подорожает до 8 гривен

2018-05-15 19:30 815

Стоимость разового проезда в киевском метрополитене увеличится до 8 гривен с 15 июля.

Такую информацию "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон.

"Стоимость проезда в метро будет стоить 8 гривен, но при пополнении карты метро на 50 поездок - одна поездка будет стоить - 6,5 гривен", - сообщила Макогон.

Представитель предприятия сообщила, что решение об увеличении стоимости проезда вступит в силу с 15 июля этого года.

Начальник предприятия Виктор Брагинский ранее пояснил, что изменения тарифа направят на оплату энергоресурсов, которые подорожали и на увеличение заработной платы для работников метро Киева.

Он добавил, что все льготы для социально уязвимых категорий населения будут сохранены.

Также с 14 июля вырастет стоимость проезда в городском транспорте столицы.

Стоимость разовой поездки в наземном транспорте составит 8 гривен, проезд будет стоить 6,3 гривны - при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой.

В феврале "Схемы" провели расследование о задолженности киевского метрополитена компании с российскими корнями "Укррослизинг".

Предприятие заключило крайне невыгодное соглашение с компанией, конечным бенефициаром которой является бизнесмен Павел Фукс.

Метрополитен должен выплатить "Укррослизингу" почти 2 млрд гривен долга.

В программе утверждают, что у Фукса есть связи с городским головой Виталием Кличко.