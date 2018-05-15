Политика Шкиряк анонсировал новые аресты сотрудников РИА Новости Украины

2018-05-15 18:30 719

 

Не исключены новые задержания сотрудников РИА "Новости Украина" в рамках действий "по раскрытию подрывной деятельности медиаструктуры в Украине".

Об этом советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Прежде всего, я приветствую действия СБУ, которые направлены на защиту национальных интересов и государственной безопасности", - сказал Шкиряк.

Также он отметил, что за задержанием руководителя вышеуказанного медиаресурса возможны задержания и его работников. "Насколько я знаю, сейчас решается вопрос о задержании одного, возможно, нескольких человек. Также я знаю, что в ближайшее время СБУ должна провести брифинг относительно этой ситуации", - сказал советник министра.

Шкиряк подчеркнул, что "присутствие такого информационного ресурса как РИА "Новости", который является откровенным вражеским пропагандистским СМИ и осуществляет враждебный информационный террор в рамках гибридной информационной войны РФ против нашего государства, является недопустимым".

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