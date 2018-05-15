Мир Медики рассказали о самых действенных способах избавления от похмелья

2018-05-15 20:00 851

 

Медики посоветовали начинать пить воду сразу после пробуждения и обнаружения признаков похмелья, чтобы побороть обезвоживание организма, наступающее после чрезмерного употребления алкоголя. Об этом сообщает Newsyou.

Водные потери не следует восполнять крепким чаем, кофе и газированными напитками. В том случае, если хочется горячего чая, позволяется заварить некрепкий и добавить в него дольку лимона, немного сахара. Восстановить силы поможет небольшое количество молока или кефира, но не следует увлекаться ими.

Из еды лучше употреблять куриный бульон, жидкие щи, картофельное пюре, яйцо всмятку, нежирный творог, йогурт, помидоры и огурцы. Бананы помогут восстановить нормальную работу желудка.

Затем, если позволяют состояние и время, необходимо выйти на свежий воздух. При похмелье медики запретили ходить в баню и париться, а также заниматься физической активностью. В то же время они посоветовали неспешным шагом передвигаться из комнаты в комнату.

Кроме того, следует проявить осторожность с лекарствами: разрешается выпить только аспирин и парацетамол в качестве слабого обезболивающего.

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