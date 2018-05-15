Политика Савченко захотела вернуться в российскую тюрьму

2018-05-15 21:30 745

 

Суд продлил народному депутату меру пресечения на два месяца. Перед этим Савченко сделала заявление о готовности отсидеть 22 года в российской тюрьме в обмен на свободу украинских пленных.

Народный депутат Надежда Савченко готова отсидеть в тюрьмах Российской Федерации 22 года. Об этом она заявила в Шевченковском районном суде Киева, который во вторник, 15 мая рассматривал дело о продлении ей меры пресечения, сообщает телеканал NewsOne.

Савченко сказала, что готова вернуться в российскую тюрьму, если в списки обмена между Киевом и Л/ДНР будут внесены 60 пленных украинских солдат, а в списке обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ окажутся несколько крымских татар, против которых Россия ведет репрессивную политику.

Савченко отметила, что она согласна, чтобы ее имя было внесено в списки на обмен пленными с РФ, только в том случае, если все заложники вернутся в Украину, включая и крымских татар.

"Я прекрасно знаю, какая судьба меня ждет в России. Если, к примеру, за меня отдадут всех 60 пленных и крымских татар, которые находятся в Российской Федерации, то да, я соглашусь с судьбой и отсижу 22 года в РФ", - сказала Савченко.

Шевченковский районный суд продлил меру пресечения для народного депутата Надежды Савченкона два месяца – до 13 июля 2018 года.

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