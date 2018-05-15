Политика У Авакова предложили обменять главу РИА Новости Украина на журналиста Сущенко

2018-05-15 19:15 685

 

В МВД Украины предлагают обменять руководителя агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинского журналиста Романа Сущенко, арестованного в РФ.

Об этом директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко написал на своей странице в Facebook.

Он также заявил, что в результате обысков получены доказательства системы масштабных информационных диверсий в соцсетях.

"Департамент киберполиции Национальной полиции Украины обнаружил, расследует и вскоре обнародует результаты работы по раскрытию системы масштабных информационных диверсий в соцсетях, управляемых из страны-агрессора РФ. Цель - широкое распространение в соцсетях именно такой грязи, производство которой поставил на поток Вышинский", - написал Шевченко.

Он подчеркнул, что инкриминируемая К.Вышинскому ст. 111 УК Украины (государственная измена) не предусматривает другой меры пресечения, кроме содержания под стражей.

"Поэтому предлагаю его обменять на Романа Сущенко - это будет справедливо", - выступил с инициативой Шевченко

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