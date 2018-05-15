Спорт "Динамо" покинет легенда клуба

2018-05-15 22:00 688

Легендарный полузащитник киевского Динамо Олег Гусев завершит выступления в составе Динамо после окончания нынешнего сезона.

Об этом сообщил наставник киевлян Александр Хацкевич, передает FootballHub.

По его словам, 35-летний полузащитник сыграет против Шахтера 20 мая в последнем туре УПЛ 2017\2018. Это будет его финальная игра в составе за Динамо.

"В игре с Шахтером точно выйдет Олег Гусев. Для него это будет последний матч в футболке Динамо", - сообщил Хацкевич.

Гусев уже покидал Динамо в начале 2017 года, но так и не нашел новую команду и в итоге вернулся в киевский клуб. Вновь пригласить опытнейшего футболиста в команду решил Александр Хацкевич, возглавив коллектив после ухода Сергея Реброва.

Олег провел в рамках текущего сезона всего 4 матча и сыграл 144 минуты.