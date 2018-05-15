Спорт "Динамо" покинет легенда клуба

2018-05-15 22:00 688

 

Легендарный полузащитник киевского Динамо Олег Гусев завершит выступления в составе Динамо после окончания нынешнего сезона.

Об этом сообщил наставник киевлян Александр Хацкевич, передает FootballHub.

По его словам, 35-летний полузащитник сыграет против Шахтера 20 мая в последнем туре УПЛ 2017\2018. Это будет его финальная игра в составе за Динамо.

"В игре с Шахтером точно выйдет Олег Гусев. Для него это будет последний матч в футболке Динамо", - сообщил Хацкевич.

Гусев уже покидал Динамо в начале 2017 года, но так и не нашел новую команду и в итоге вернулся в киевский клуб. Вновь пригласить опытнейшего футболиста в команду решил Александр Хацкевич, возглавив коллектив после ухода Сергея Реброва.

Олег провел в рамках текущего сезона всего 4 матча и сыграл 144 минуты.

Еще по теме

Динамо-Шахтер 0:2 - статистика, видео и обзор финального матча Кубка Украины

2018-05-10 09:40 3284

Финал Кубка Украины. Когда и где смотреть матч Динамо - Шахтер

2018-05-09 16:30 3484

Футбол: "Динамо" должно выдержать этот удар, - Хацкевич

2018-05-05 15:00 3321

Дьемерси Мбокани заявил, что готов играть в «Динамо», но за большие деньги

2018-04-18 12:13 3832

Еще новости в разделе "Спорт"

"Динамо" покинет легенда клуба

2018-05-15 22:00 688

"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины - решающим стало пенальти Марлоса

2018-05-14 08:11 1667

видео Ломаченко эффектно отправил Линареса в нокаут и установил рекорд

2018-05-13 10:31 2374

Бой Ломаченко - Линарес. Боксеры прошли процедуру взвешивания

2018-05-12 13:30 3551
Все статьи раздела "Спорт"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

"Динамо" покинет легенда клуба 2018-05-15 22:00 688
"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины - решающим стало пенальти Марлоса 2018-05-14 08:11 1667
видео Ломаченко эффектно отправил Линареса в нокаут и установил рекорд 2018-05-13 10:31 2374
Бой Ломаченко - Линарес. Боксеры прошли процедуру взвешивания 2018-05-12 13:30 3551

Лента

22:00 "Динамо" покинет легенда клуба
21:30 Савченко захотела вернуться в российскую тюрьму
21:00 Пассажиры в вышиванках смогут бесплатно ездить в киевском метро
20:30 Победительница Евровидения-2018 отказалась выступить в России
20:00 Медики рассказали о самых действенных способах избавления от похмелья
19:30 Проезд в метро Киева подорожает до 8 гривен
19:15 У Авакова предложили обменять главу РИА Новости Украина на журналиста Сущенко
18:30 Шкиряк анонсировал новые аресты сотрудников РИА Новости Украины
18:00 ЕС осудил строительство Керченского моста
17:30 Керченский мост понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым, — Порошенко