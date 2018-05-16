Политика Официальный Брюссель сумел договориться с Ираном о сохранении ядерного соглашения

2018-05-17 14:13 517

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выразили надежду, что им удастся сохранить ядерное соглашение об иранской атомной программе, несмотря на выход из него США.

"Мы на правильном пути и движемся в верном направлении", − заявил Зариф по окончании переговоров с Могерини в Брюсселе.

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В свою очередь глава европейской дипломатии назвала эту встречу "продуктивной" и заявила, что Брюссель уверен в необходимости сохранить соглашение, чрезвычайно важное для "безопасности Евросоюза и глобальной системы нераспространения ядерного оружия".

По ее словам, сделка по иранской ядерной программе работает и не нуждается в дополнениях или изменениях.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения о ядерной программе Ирана, заключенного в 2015 году.

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