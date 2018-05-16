Украина В аннексированном Крыму запустили движение по недостроенному Керченскому мосту

2018-05-16 12:45 617

Сегодня, 16 марта, в аннексированном Крыму с обеих сторон Керченского пролива открылось автомобильное движение по Крымскому мосту. 

Автомобили начали собираться на подъездных дорогах к Крымскому мосту еще ночью. В Керчи колонну начинают около 70 машин журналистов, блогеров и общественных деятелей.

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Движение по мосту со стороны Кубани началось примерно в 5.25, а со стороны Крыма – в 5.35. За первый час по мосту проехало более тысячи транспортных средств – более 500 в сторону Крыма и более 600 в сторону Краснодарского края.

"По Крымскому мосту могут ездить все легковые автомобили и пассажирские автобусы. При этом водителям нужно учитывать ограничение скорости – 90 километров в час. Останавливаться на мосту даже для красивого фото запрещено правилами дорожного движения. Для грузовиков движение будет открыто осенью этого года", – сообщают СМИ.

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