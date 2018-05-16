Украина КАРТА Обострение ситуации на Донбассе - украинская армия снова понесла потери

2018-05-16 11:12 775

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 45 раз открывали огонь по позициям сил Операции объединенных сил, один военнослужащий погиб, двое получили ранения.

"Российско-оккупационные войска 45 раз нарушили режим прекращения огня, из них 17 раз с применением тяжелого вооружения. Оккупанты снова, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, около шести часов утра вчера, 15 мая, обстреляли из 82-мм минометов населенный пункт Новгородское", - говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

На луганском направлении наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Троицкое и Новозвановка.

На донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах населенных пунктов Майское, Зайцево, Железное, Верхнеторецкое и Пески.

"Во время боевых действий один наш защитник погиб, еще двое получили ранения и оперативно эвакуированы в госпиталь", - заявляют в штабе.