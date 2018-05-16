Украина КАРТА Обострение ситуации на Донбассе - украинская армия снова понесла потери

2018-05-16 11:12 775

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 45 раз открывали огонь по позициям сил Операции объединенных сил, один военнослужащий погиб, двое получили ранения.

"Российско-оккупационные войска 45 раз нарушили режим прекращения огня, из них 17 раз с применением тяжелого вооружения. Оккупанты снова, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, около шести часов утра вчера, 15 мая, обстреляли из 82-мм минометов населенный пункт Новгородское", - говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

На луганском направлении наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Троицкое и Новозвановка.

На донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах населенных пунктов Майское, Зайцево, Железное, Верхнеторецкое и Пески.

"Во время боевых действий один наш защитник погиб, еще двое получили ранения и оперативно эвакуированы в госпиталь", - заявляют в штабе.

Еще по теме

фото Украинские военные отняли у сепаратистов запрещенные российские минометы

2018-05-16 10:11 820

Порошенко предложил странам ЕС взять шефство над отдельными городами Донбасса

2018-05-14 20:30 1925

фото "Пока не проголосуют - никто не выйдет" - Участники АТО заблокировали горсовет Луцка

2018-05-14 13:16 1096

Сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер прилетит на Донбасс

2018-05-14 09:40 1096

Еще новости в разделе "Украина"

Поездка в метро Киева с 14 июля будет стоить 8 гривен - найден способ сэкономить

2018-05-16 13:46 520

В аннексированном Крыму запустили движение по недостроенному Керченскому мосту

2018-05-16 12:45 617

Руководство НАБУ заподозрили в тайных переговорах с беглым нардепом Онищенко

2018-05-16 12:13 575

КАРТА Прогноз погоды: на западе и востоке снова грозы и ливни, но потеплеет до +27°C

2018-05-16 11:44 622
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Поездка в метро Киева с 14 июля будет стоить 8 гривен - найден способ сэкономить 2018-05-16 13:46 520
В аннексированном Крыму запустили движение по недостроенному Керченскому мосту 2018-05-16 12:45 617
Руководство НАБУ заподозрили в тайных переговорах с беглым нардепом Онищенко 2018-05-16 12:13 575
КАРТА Прогноз погоды: на западе и востоке снова грозы и ливни, но потеплеет до +27°C 2018-05-16 11:44 622

Лента

видео 15:16 Вышел первый трейлер фильма о солисте культовой группы Queen Фредди Меркьюри
14:43 Миссия МВФ прибыла в Киев - поможет вывести из кризиса фондовые рынки
14:15 Финал Лиги Европы: Сегодня в Лионе Марсель принимает Атлетико - Прогнозы букмекеров
13:46 Поездка в метро Киева с 14 июля будет стоить 8 гривен - найден способ сэкономить
13:14 В ОБСЕ жестко отреагировали на обыски СБУ в офисе агентства РИА Новости в Киеве
12:45 В аннексированном Крыму запустили движение по недостроенному Керченскому мосту
12:13 Руководство НАБУ заподозрили в тайных переговорах с беглым нардепом Онищенко
КАРТА 11:44 Прогноз погоды: на западе и востоке снова грозы и ливни, но потеплеет до +27°C
КАРТА 11:12 Обострение ситуации на Донбассе - украинская армия снова понесла потери
документ 10:43 Сенцов объявил голодовку в российской колонии - назвал всего одно требование