Политика В ОБСЕ жестко отреагировали на обыски СБУ в офисе агентства РИА Новости в Киеве

2018-05-16 13:14 556

В организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали официальный Киев отказаться от ограничений работы иностранных СМИ.

Также в ОБСЕ выразили обеспокоенность обысками, которые украинские правоохранители провели в офисах РИА Новости в Киеве.

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Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Я выражаю серьезную обеспокоенность по поводу утреннего рейда в офисах российских медиа в Киеве, арестов журналистов и обысках домов журналистов. Я снова призываю власти воздерживаться от наложения ненужных ограничений на работу иностранных журналистов, которые влияют на свободное распространение информации и свободу медиа", - говорится в заявлении Дезира.

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По его словам, борьба с пропагандой не должна выражаться в непропорциональном вмешательстве в деятельность СМИ.

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Политика

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