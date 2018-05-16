В ОБСЕ жестко отреагировали на обыски СБУ в офисе агентства РИА Новости в Киеве

В организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали официальный Киев отказаться от ограничений работы иностранных СМИ.
Также в ОБСЕ выразили обеспокоенность обысками, которые украинские правоохранители провели в офисах РИА Новости в Киеве.
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Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
"Я выражаю серьезную обеспокоенность по поводу утреннего рейда в офисах российских медиа в Киеве, арестов журналистов и обысках домов журналистов. Я снова призываю власти воздерживаться от наложения ненужных ограничений на работу иностранных журналистов, которые влияют на свободное распространение информации и свободу медиа", - говорится в заявлении Дезира.
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По его словам, борьба с пропагандой не должна выражаться в непропорциональном вмешательстве в деятельность СМИ.
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